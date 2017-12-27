İSTANBUL'DA “KURT KAPANI-13" DENETİMİ

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR-İSTANBUL DHA

İstanbul genelinde polis denetimi yapılıyor.

\"Kurt Kapanı 13\" adlı denetimin yapıldığı yerlerden biri de Atatürk Havalimanı\'ydı. Polis ekipleri, şüpheli gördüğü kişilere Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaparken aramalara dedektör köpekler de katıldı. Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali geliş katında havalimanı şube müdürlüğü tarafından yapılan uygulamada da şüpheli bulunan araçlar durdurularak güvenlik arama noktasına yönlendirildi. Araçlar, narkotik köpeği eşlinde arandı.

Görüntü Dökümü:

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-Polis ekipleri ve araçların çevrilmesi

-Araçların ve şahısların aranmaları

-Narkotik köpeğinin araç araması

-detaylar

