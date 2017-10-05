İstanbul'da kumarhane baskını

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL\'da rulette para kaybeden işadamının ihbarı üzerine müşteri kılığında Balmumcu\'da bulunan bir dairede kurulan kumarhaneye giren polis 2\'si kurupiyer kadın, biri işletmeci 3 kişiyi gözaltına aldı. Baskın sırasında içerde bulunan 11 kişiye para cezası kesildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Kumar Büro Amirliği ekiplerine ihbarda bulunan bir işadamı Beşiktaş Balmumcu Mahallesi Barbaros Bulvarı üzerindeki bir iş yerinin kumarhaneye çevrildiğini söyledi. Bu ihbar üzerine harekete geçen dedektifler bir süre izlemeye aldıkları binaya çok sayıda kişinin girip çıktığını tespit etti. Bir kadın bir erkek polis , karı koca kılığında , ihbarcı iş adamının referansıyla kumarhaneye girip, operasyonu başlattı. İçerde kumar oynanmaya başladıktan sonra iki polisin işaretiyle dışarda bekleyen polis ekipleri baskın yaptı. Operasyonda N.Ç.(32) ve Z.S.(29) isimli kurupiyer kadınlarla, M.S.(20) adlı işletmeci gözaltına alındı. Bu sırada içerde kumar oynayan 11 kişi hakkında da işlem yapıldı ve 227\'şer lira idari para cezası kesildi.

PARA KAYBETTİĞİ İÇİN İHBAR ETMİŞ

İşyerinde bulunan 3 rulet makinesi ve oyun fişlerine el konulurken, ihbarcı işadamının da kumarhanenin müşterisi olduğu ve bir süre önce para kaybettiği için ihbarda bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor.

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