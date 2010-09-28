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İSTANBUL'DA KUMAR OPERASYONU İSTANBUL (A.A)

28 Eylül 2010 12:58

-İSTANBUL'DA KUMAR OPERASYONU İSTANBUL (A.A) - 28.09.2010 - Küçükçekmece'de kumar oynadıkları ve oynattıkları öne sürülen 22 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Sefaköy Bağlar Mahallesi'ndeki bir iş hanında kumar oynandığı ihbarını alan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, müşteri gibi davranarak girdikleri yerde kumar oynandığını tespit etti. Bunun üzerine iş yerine düzenlenen operasyonda, çok sayıda oyun pulu ile 20 deste iskambil kağıdı ele geçirildi. Kumar oynadıkları ya da oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6'sı kadın 22 kişi, haklarında Kabahatler Kanunu gereğince işlem yapılmak üzere şubeye götürüldü.

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