-İSTANBUL'DA KONUTLARIN YARISI YENİLENECEK İSTANBUL (A.A) - 22.10.2010 - Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Erdoğan Bayraktar, ''İstanbul'da dalga dalga 3,5 milyon konutun yarısını yenileyeceğiz''dedi. İstanbul'un Esenler İlçesi Oruç Reis Mahallesi Kentsel Yenileme Projesi protokolünün imza töreninde konuşan Bayraktar, kentsel dönüşüm, gecekondu dönüşümü ve deprem dönüşümünün artık Türkiye'nin olmazsa olmazı olduğunu dile getirdi. Esenler'de daha önce Çiftehavuzlar bölgesinde 82 dönüm yerin kentsel dönüşümüne başladıklarını Oruç Reis Mahallesi'nde ise 72 dönümlük bölgenin söz konusu olduğunu anlatan Bayraktar, ''Burada 1900 civarında hane var, öbür tarafta da 800 civarında hane vardı. Bunları inşallah yapacağız. Esenler yoğun bir nüfusun ikamet ettiği bir ilçe. Deprem riski bakımından birinci derecede değil ama yapıların salaş olması bakımından birinci derecede riskli bir bölge. Yani binaları salaş yapı ve depreme dayanıksız olması bakımından sinyal veren bir ilçemiz'' diye konuştu. İstanbul'da birtakım adımlar attıklarını, şu anda 14 bölgede kentsel dönüşüm faaliyetlerinin sürdüğünü, bir kısmının tamamlandığını bildiren Bayraktar, İstanbul'da yaklaşık 6 bin 500 gecekonduyu tasfiye ettiklerini söyledi. Bunun yetmeyeceğini, bu sayıyı çok daha ileri noktaya götürmek gerektiğini dile getiren Bayraktar, şöyle devam etti: ''Sizinle paylaşmak istediğim husus; kentsel dönüşüme çok ciddi destek vermemiz lazım. Bu bizim, çocuklarımızın geleceğidir, ülkemizin çağdaşlaşmasıdır. Hala bu kentsel dönüşümlerde karşımıza çıkan gruplar oluyor. Bu olacaktır. Ama bizler bu gecekondu bölgelerinde yaşayan, büyük şehirlerde yaşayan insanlar olarak bu tip aykırı çıkışları, devletin, milletin, topoğrafyanın, coğrafyanın aleyhinde olan bu tip çıkışları elimine etmemiz lazım. Bunlar bizim çocuklarımızın geleceğiyle oynuyor. Bu 72 dönüm yerde yapacağımız nedir? Bu boşaltacağımız yerin zannediyorum yüzde 80'ini park yapacağız. Hakikaten İstanbul'a örnek bir park olacak bu.'' -İSTANBUL'DA DEPREM DÖNÜŞÜMÜYLE İLGİLİ TOPLANTI- Erdoğan Bayraktar, 31 Ekim Pazar günü İstanbul'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında deprem dönüşümüyle ilgili bir toplantı yapılacağını bildirerek, ''Yani devlet bu işe ciddi el atıyor. Biz de TOKİ olarak gayret ediyoruz bu işi Türkiye'nin birinci gündemine oturtalım, depremde insanlar ölmesin, bu kaçak yapılar şehirleri tıkamasın, su havzalarını, tarım havzalarını, tarihi dokuyu, SİT bölgelerini yok etmesin'' dedi. TOKİ olarak 8 yıldır bir görev yaptıklarını belirten Bayraktar, ''Bundan sonra ana eksenimiz kentsel dönüşüm olacak, gecekondu dönüşümleri olacak. Ama devlet ve millet, halk beraber olursa bu iş meyvesini verir. Biz siyaset yapmak gibi bir hakkımız yok. Devletin memurlarıyız ve milletin hizmetçisiyiz. Biz bu işi yapacağız. Yaparsak yaparız, yapamazsak defolur gideriz. Hiçbir şey konuşmaya, devletin milletin işini engellemeye hakkımız yok. Bizim hesabımız pazara kadar değil, son noktaya kadar gayret edeceğiz. Vatanımızın, milletimizin refahı için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz Esenler'de yapmak istediğimiz de budur'' diye konuştu. Projeyi Başbakan Erdoğan'ın da desteklediğini dile getiren Bayraktar, ürettikleri konutların maliyetinin yüzde 30 daha ucuzuna verilmesi için ''olur'' aldıklarını söyledi. Ankara'da, İstanbul'da kentsel dönüşüm projeleri yaptıklarını çok sayıda gecekondu yıktıklarını anlatan Bayraktar, ''Bu kez dalga dalga İstanbul'daki 3,5 milyon konutun yarısını yenileyeceğiz'' açıklamasında bulundu. Halkın desteği olursa İstanbul'u dönüştürebileceklerini, burada ''yandaşlığın'' olmayacağını ifade eden Bayraktar, ''Bunu söyleyenlerin lafını kendisine iade edin'' diye konuştu.