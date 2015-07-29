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Ekonomi

İstanbul'da konut fiyatları yüzde 29 arttı

Metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyat, bu yıl 1,626 liraya yükseldi

29 Temmuz 2015 21:41

Türkiye genelinde konut fiyatları endeksi Mayıs sonu itibarıyla yıllık yüzde 19.08 artarken, en yüksek yıllık değişimin gerçekleştiği il olan İstanbul'daki artış ise yüzde 29.08'i buldu.

Merkez Bankası verilerine göre genel konut fiyatları aylık bazda yüzde 1.79 artarken, bir önceki yılın aynı döneme göre "reel" artış ise yüzde 10.17 olarak gerçekleşti.

Böylece, metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyatlar 2014 yılı Mayıs ayında metrekare başına 1,383 lirayken, bu yıl 1,625 liraya yükseldi.

Türkiye genelinde, son iki yılda yapımı gerçekleşen konutların değerleme raporları analiz edilerek hesaplanan yeni konut fiyatları da Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1.69 artarken, yıllık artış yüzde 17.56 ve reel artış da yüzde 8.76 olarak belirlendi.

 

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