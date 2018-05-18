İstanbul'da konut fiyatları reel olarak düştü

Türkiye'nin finans ve kültür merkezi İstanbul 2015'de konut fiyatlarının yüzde 30 arttığı senede, gayrimenkul sektörü yatırımcılarının gözdesi konumunda bulunuyordu.

Öte yandan, o tarihten bugüne konut arzının aşırı artması ve Türk lira'sının yaklaşık yüzde 35 değer kaybetmesiyle, durum inşaat sektöründe yer alan firmalar ve konut sahipleri için tersine dönmüş gibi görünüyor.

İstanbul'da ev fiyatları, Mart ayında yüzde 3.8 yükseldi ve enflasyon oranı aynı zaman aralığında 10.2 olarak gerçekleşti. Aradaki fark, 15 milyondan fazla konutun bulunduğu İstanbul'da, reel şartlar altında konut değerinin düştüğüne işaret ediyor.