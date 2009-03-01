İstanbul'da kontör şebekesine darbe

İstanbul'da, müşterilerin kimlik bilgileri ile kontörlü hat ve kontör alıp internetten satan 2'si kadın 3 kişi yakalandı.



İstanbul'da, telefon başvurularında aldıkları kimlik bilgileri ile kontörlü hat ve kontör satın alarak internet üzerinden piyasaya süren 2'si kadın 3 kişi yakalandı. Dolandırıcılık olayının organize edildiği ofiste 150 bin kimlik fotokopisi ve 15 bin adet telefon hattı bulundu.



Bazı kişiler, bilgileri dışında adlarına hat alındığını belirterek polise şikâyetçi oldu. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. 3 ay süren çalışmanın ardından Ramazan Deniz, Birgül Gökalp ve kardeşi Şenay Gökalp'in işlettiği Biparça İletişim Hizmetleri adında bir mağazadan dolandırıcılık olayının gerçekleştirildiği belirlendi.



Kimlik fotokopilerini saklamışlar



Ramazan Deniz ve Birgül ve Şenay Gökalp kardeşler, daha önce çalıştıkları cep telefon bayisinden telefon hattı alan kişilerin kimlik fotokopilerini atmayarak sakladı. Bu sayede 3 kişi yaklaşık 150 bin kimlik fotokopisi biriktirdi. 3 kişi, daha sonra Biparça İletişim Hizmetleri Limitet Şirketi ismiyle şirket kurdu. Daha sonra telefon operatörlerini arayarak kimlik bilgileri üzerinden binlerce hat ve kontör aldı. Aldıkları kontörlü hat ve kontörleri kurdukları www.biparcakontor.com sitesi üzerinden satışa sundu. Parça başı kontör olarak adlandırılan sistemle satışa başladılar. İnternet üzerinden parça kontör siparişi aldılar. Daha sonra ise aldıkları siparişleri hatlar üzerinden başvuran kullanıcılara yolladılar. Ancak 3 şüphelinin parça kontör üzerinden en az %20 kar ettikleri belirtildi.



Yapılan saptamaların ardından ekipler önceki gün operasyon düzenledi. Zeytinburnu'ndaki Biparça İletişim şirketinde yapılan aramada 150 bin kimlik fotokopisi ve 15 bin adet hat bulundu. Ramazan Deniz, Birgül Gökalp ve kardeşi Şenay Gökalp gözaltına alındı. Şu ana kadar 30 kişi polise şikâyetçi oldu.



'Kaç hattınız var öğrenin'



Emniyet yetkilileri vatandaşların her 3 telefon operatörünü arayarak kendileri üzerine kaç hattın bulunduğunu öğrenmelerini mükerrer hatların kendilerine bildirmelerini istedi. Suç işlemeye meyilli olan insanların daha çok bu şekilde satılan ve açık hatları aldıklarını belirten yetkililer herhangi bir zamanda suç işlediğinize dair bir sorunla karşılaşmak istemiyorsanız operatörlerden üzerinize kaç adet hat olduğunu öğrenin ve size ait olmayan hatları iptal ettirin" diye konuştu. Emniyette sorgusu tamamlanan 3 kişi savcılığa sevk edildi.



