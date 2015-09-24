İstanbul'da köle düzeni belgelendi: Suriyeli çocuklar ayda 300 liraya, günde 12 saat çalıştırılıyor

İstanbul’da zorla çalıştırılan Suriyeli çocukları Amerikan televizyon kanalı CBS görüntüledi. Gizli kamerayla çekime çıkan CBS ekibi, Suriyeli küçücük çocuklarla dolu onlarca atölye bulduklarını, yaşları 10’a varabilen Suriyeli çocuk çalıştırmayan işyeri neredeyse bulunmadığını açıkladı. 10 yaşındaki Hüseyin Ömer, 9 kişilik ailesinin geçimine katkıda bulunmak için 25 dolara tekabül eden haftalıkla (ayda 100 dolar / 300 TL) çalışan Hüseyin, haftada 6 gün, günde 12 saat çalıştığını aktardı

CBS’in girdiği bir bodrum katındaki tekstil atölyesinin tüm işçileri Suriyeli çocuklardan oluşuyor. Halep’ten geldiğini söyleyen erkek çocuğu, varil bombaları ve teröristlerden kurtulsa da, bu kez emek sömürüsünün eline düşmüş. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Türkiye’ye kaçan 2 milyondan fazla Suriyelinin yoksulluk yüzünden çocuklarını çalıştırmak zorunda kaldığını belirten CBS, bunlardan biri olan Hüseyin Ömer’i (10) sebze sattığı markete gizli kamera koyarak izledi.

Haftalık 25 dolar

9 kişilik ailesinin geçimine katkıda bulunmak için 25 dolara tekabül eden haftalıkla çalışan Hüseyin, haftada 6 gün, günde 12 saat çalıştığını aktardı. Hüseyin, savaş başlamadan önce sadece 1 yıl okula gidebildiğini, geçen yıl Suriye’den kaçtıklarını, eğitim almak istediğini anlattı. Ama Suriye’de savaş kızıştıkça çocukların eğitim alma şansı azalıyor. Türkiye’de daha iyi yaşam ihtimali bulunmadığını anladıkça Suriyeliler en azından çocuklarına bir gelecek sunabilme umuduyla Avrupa yolarına düşüyor. Bu yüzden insan kaçakçılarına varlarını yoklarını vermelerine, hayatlarını tehlikeye atmalarına şaşmamak lazım.