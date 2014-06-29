İstanbul'da kiralık ev kalmadı!

Okulların tatil olması, evlilik sezonunun başlamasına bir de kentsel dönüşüm eklenince İstanbul’da özellikle Anadolu yakasında kiralık ev bulmak güçleşti. Emlak ofisleri müşterilerine sıklıkla ‘Kiralık evimiz kalmadı’ yanıtını veriyor.

Yeni evlenenler ve okulların kapanması ile ev değiştirme kararını hayata geçirenler emlak ofislerinin kapısını çalmaya başladı. Ancak İstanbul genelinde kiralık ev bulmak geçtiğimiz yıllara kıyasla oldukça zorlaştı. Son bir yılda artan kentsel dönüşüm projeleri şehir genelindeki kiralık ev arzında azalmaya yol açtı. Evi yenilenen mülk sahiplerinin ve kiracıların sayısı artınca merkezi ilçelerdeki boş evler kısa sürede doldu.

Gülistan Alagöz’ün Hürriyet’teki haberine göre, kiralık evlere artan talep fiyatları da yukarı çekti. İstanbul genelindeki kiralık dairelerde son bir yılda yüzde 10’luk değer artışı yaşansa da kentsel dönüşüm projelerinin en fazla görüldüğü ilçelerde bu oran yüzde 40’a kadar yükseliyor. Eva Gayrimenkul Değerleme’den Lisanslı Değerleme Uzmanı Deniz Şahinkaya, kiraların en yüksek olduğu ilk 5 ilçenin Beşiktaş, Sarıyer, Şişli, Kadıköy ve Ataşehir olarak sıraladı. Şahinkaya, göre son bir yılda Bağdat Caddesi’ndeki kiralama fiyatları yüzde 28, Kartal’da yüzde 20, Maltepe’de yüzde 13, Gaziosmanpaşa’da yüzde 30, Basın Ekspres ve Güneşli’de yüzde 19, Esenler, E-5 Merter ve Havaalanı aksında yüzde 42, Beşiktaş bölgesinde yüzde 10 oranında arttığını söyledi.

Komşu ilçeler seçiliyor

Kentsel dönüşüm bölgelerindeki yaşayanların kiralık evler için komşu ilçeleri seçtiklerini söyleyen REIDIN CEO’su Ahmet Kayhan,” Kentsel dönüşüme uğrayan bölgelerden dışarıya doğru olan göç; hem kiralık konut arzında hem de kiralık konut değerleri üzerinde etkili oluyor. Bireyler, yeni ikamet lokasyonları için kendilerine ve doğal olarak alışmış oldukları düzene yakın bölgeleri tercih ediyor. Buna bağlı olarak bireylerin tercih ettikleri yeni bölgelerde olağan dinamikler dışında yarattıkları talep fazlası da kiralarda artış yaşanmasında etkili oluyor. Kentsel dönüşüm bölgelerinde dönüşümün tamamlanması ve nitelikli konutların pazara kazandırılması ile birlikte kira değerlerinde hızlı bir artış olacağı öngörülebilir” dedi.

Kentsel dönüşüm sürecindeki büyük projeler ve bina bazında yenileme çalışmaları ağırlıklı olarak Anadolu yakasında yapıldığı için kiralık konut arzında daralma da en çok bu yakada yaşanıyor. Yerel emlak ofisleri özellikle Kadıköy ve Maltepe bölgelerinde kiralık dairelere talebin fazla olduğuna dikkat çekiyor. Ev arayanların emlakçılara isim yazdırıp haber beklediklerini söyleyen emlak şirketi yöneticileri, “Müşterilerin çoğu binamız yenilendiği için 1-2 yıllık ev arıyoruz diyorlar. Kiralık evler bize dahi düşmeden tutuluyor. Eskiden biz müşteriyi ikna etmeye çalışırdık, şimdi müşteri seçeneği olmadığı için bulduğuyla yetiniyor” dedi. Evi yenilenen hak sahiplerinin müteahhit firmalardan kira yardımı aldığını hatırlatan emlakçılar, ekonomik durumu yeterli olan kesimin ilçelerin merkezinde kaldığını, sınırlı bütçeye sahip olanların ise şehrin gelişim çeperlerine yöneldiğini dile getirdi.