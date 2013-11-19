İstanbul'da kiralamak, konutu almaktan daha cazip hale geliyor

Kira fiyatlarına bakıldığında İstanbul'da konut kiralamak, artık satın almaktan daha cazip olmaya başlıyor. Gelişen piyasalar konut araştırması şirketi Reidin'in verilerine göre fiyat/kira oranına göre 2009'da konut satın almak finansal açıdan daha mantıklıyken, bu trend tersine dönmeye başladı.

Konutların fiyatlanmasında kullanılan fiyat/kira yöntemi, kira getirisine bakılarak, evlerin pahalı ya da ucuz olduğuna karar vermektir. Hisse senetleri fiyatının hesaplanmasında temettüden yararlanılmasına benzeyen bu yöntem de ev fiyatının, son ayın kirasının on iki katına, başka bir deyişle yıllık yaklaşık kira gelirine bölünmesiyle fiyat/kira oranı elde ediliyor.

Wall Street Journal’da Fercan Yalınkılıç ve Ayşegül Akyarlı Güven’in haberine göre, dünyada konut yatırımında genel kabullenmelere göre fiyat/kira oranı 15'den küçükse evi satın almak finansal açıdan daha mantıklı. Eğer fiyat/kira oranı 16-20 arasında ise evi kiralamak daha tercih edilebilir hale geliyor. Oran 20'den büyük ise evi kiralamak finansal olarak daha avantajlı oluyor.

Temmuz 2013'te fiyat/kira endeksi 17'i geçen İstanbul'da artık evi kiralamak, satın almaya göre daha çekici bir seçenek olmaya başladı. Reidin verilerine göre İstanbul'da konutların metrekare fiyatı ortalama 939,30 dolar iken, kira ise 4,60 dolar oldu. 2007'den bu yana konut almak için en mantıklı zaman ise yaşanan küresel krizle ev fiyatlarının düştüğü 2009 Mayıs ayındaydı. Bu dönemde fiyat/kira oranı 14,79 olmuştu.

Sur Yapı'nın yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas'a göre projelerde fiyat kira oranı dengesinin değişiminde çok sayıda konut arzı olması etkili oldu. Arzın fazla olmasıyla birlikte konutu oturmak için almak isteyenlerin bir kısmının buna erişemediğine dikkat çeken Elmas, "Faiz oranları düşse, vadeler 10 yıla uzasa bile konut sahibi eve erişemiyor. Erişebilen de yatırım için alıyor ve kiraya veriyor. Bundan dolayı piyasada ciddi anlamda bir kiralık stoku var. Bu stok kiraların düşmesine neden oluyor. Satılık ev stoku ise kiralık kadar çok değil" dedi.

The Wall Street Journal'a konuşan ve Türkiye'de kredi ile ev almanın mantıklı olduğunu, yüzde 25 kredi yani kaldıraç kullananların oranının büyük olduğunu ifade eden Elmas şöyle devam etti: "Siz eğer öz kaynağınızla bir daire satın alıyorsanız ve o daire 17 senede geri dönüyorsa karlı değildir. Ama dünya standartlarındadır. Dünyada daha da uzun olduğu yerler de var. Bizim sistem şu anda kendi parasıyla çalışmıyor. Yüzde 20-25 peşinat verip 10 yıl kredi alıyorlar. Yüzde 25 öz kaynak koyunca kira, taksitin ne kadarını ödüyor ona bakmak lazım."

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