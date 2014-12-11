İstanbul'da kilise kundaklandı



Uluslararası Topluluğu Kilisesi’nde hafta sonunda çıkan yangının nedeninin kundaklama olduğu anlaşıldı. Daha önce yangının, Noel ağacının kısa devre yapması sonucu başladığı iddia ediliyordu.

Yangın, ilk iki katı ibadethane ve toplanma amaçlı kullanılan binanın üçüncü katında çıkmıştı. Bu kat kütüphane olarak kullanılıyordu.

Kilisenin kamera görüntülerinin incelenmesiyle nedenin kundaklama olduğu belirlendi. Olayda yaralanan olmadığı belirtilirken, yangın nedeniyle yüzlerce dini kitap ve CD’nin kül olduğu açıklandı.

Uluslararası Topluluğu Kilisesi, Türkçe ve İngilizce ayinler düzenliyor. Pazar günü yapılan ayinlere katılım zaman zaman 150 kişiyi buluyor.

Agos gazetesinin internet portalında konuyla ilgili yer alan haberde, gözaltına alınan şüphelinin daha önce de bir kundaklama vakasına karıştığı iddiasına yer verildi.

Kilise temsilcileri, geçen yıllarda birçok kez tehditler aldıklarını ve hırsızlık vakaları yaşandığını açıkladılar.