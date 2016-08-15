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İstanbul'da kelepçeli, tek kurşunlu infaz

"Öldürülen kişinin kimliğini belirleyecek bir bulguya rastlanmadı"

15 Ağustos 2016 14:19

İstanbul'da Alibeyköy baraj yolunda elleri kelepçelenmiş, başına sıkılan tek kurşunla öldürüldüğü anlaşılan erkeğe ait ceset bulundu. Öldürülen kişinin kimliğini belirleyecek bir bulguya rastlanmadı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; sabah sporu için Zübeyde Hanım Mahallesi'nden Alibeyköy Barajı'na giden yola çıkan kişiler, erkeğe ait cesetle karşılaştı. Durumdan polis haberdar edildi.

Elleri kelepçeli, başına sıkılan
tek kurşunla öldürülmüş

Olay yerine gelen polis, hafriyat kalıntılarının döküldüğü alana atılan cesette yaptıkları incelemede 50 yaşlarındaki kişinin ellerinin kelepçelendiğini başına sıkılan bir kurşunla da öldürüldüğünü belirledi.

İnfaza kurban giden kişinin kimliğinin belirlenmesi ve katillerin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. 

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