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İstanbul'da KCK operasyonu İSTANBUL (A.A)

29 Ekim 2011 17:55

-İstanbul'da KCK operasyonu İSTANBUL (A.A) - 29.10.2011 - PKK terör örgütünün şehir yapılanması KCK'ya yönelik İstanbul'da başlatılan operasyonda gözaltına alınanların sayısı 49'a yükseldi. Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Adnan Çimen tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çalışmalarını yürüten İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 49 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında Belge Yayınları yetkilisi Ragıp Zarakolu'nun da bulunduğu ve Zarakolu'nun dün saat 20.00 sıralarında Erenköy'deki evine gittiği sırada polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi. Prof. Dr. Büşra Ersanlı'nın da aralarında bulunduğu 49 kişinin Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesindeki işlemleri sürüyor.  

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