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İstanbul'da KCK Operasyonu: 70 gözaltı

İstanbul'da KCK adı altında yürütülen operasyonda aralarında Marmara Üniversitesi'den öğretim üyesi Büşra Ersanlı da olduğu 70 kişi gözaltına alındı

28 Ekim 2011 03:00

T24 - PKK’nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK’ya yönelik operasyonda 41 kişi gözaltına alındı. BDP Lideri Demirtaş, Anayasa Komisyonu üyesi Prof. Dr. Büşra Ersanlı’nın da gözaltında olduğunu söyledi.


'Anayasacı' profesör KCK’dan gözaltında


İstanbul başta olmak üzere çeşitli illerde başlatılan operasyon kapsamında 70’e yakın şüphelinin gözaltına alınacağı kaydedildi. Birçok ev ve işyerinde de arama yapıldığı belirtildi.


KCK operasyonları adı altında ''Başbakan'ın hedef göstermesi nedeniyle hâlâ gözaltıların sürdüğünü'' belirten BDP Eş Başkanı Demirtaş ise, BDP Parti Meclisi üyesi Prof. Dr. Büşra Ersanlı'nın da gözaltına alındığını ifade ederek “Sayın Ersanlı Anayasa Hazırlık Komisyonu üyemiz. Türkiye'nin yeni anayasasını yapma sürecinde aktif rol üstlenmiş akademisyenlerden birisi. Bu koşulların demokratik olduğunu ifade ediyorlar ve bizim komisyon üyemiz gözaltına alınıyor'' dedi.

‘Anayasayı tartışmak imkânsız'


Bütün tutuklularla birlikte Sayın Ersanlı'nın da derhal serbest bırakılmasını beklediklerini belirten Demirtaş, ''Bu hukuksuzluğa, ciddiyetsizliğe, ahlaksızlığa artık 'dur' diyoruz. Biz Hükümetin hukuku değil evrensel hukuk işlesin diyoruz. Bu süreç işlerse kimse Türkiye'de sağlıklı bir anayasa sürecinin yürüdüğünden veya yürüyebileceğinden söz edemez. Bu koşullarda anayasayı tartışmak giderek imkânsız hale geliyor'' diye konuştu.


Meselinin ''çok kritik'' olduğunu ve anayasa çalışmalarını doğrudan etkileyeceğini söyleyen Demirtaş, ''Bu tutuklamalar, gözaltılar böyle devam ederse BDP olarak anayasa çalışmasına verebileceğimiz parti kadromuz kalmamış olacaktır'' dedi.

 

İlk dalgada 110 kişi gözaltına alınmıştı


4 Ekim'de gerçekleştirilen KCK operasyonlarında 110 kişi gözaltına alınırken, aralarında BPD PM üyeleri, il yöneticileri, ilçe başkanları ve kurum yöneticilerinin yer aldığı 98 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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