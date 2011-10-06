-İstanbul'da KCK operasyonu: 43 kişi adliyede İSTANBUL (A.A) - 06.10.2011 - PKK terör örgütünün şehir yapılanması KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 43 kişi, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine sevk edildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 43 kişi, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Bu kişilerin adli tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul özel yetkili cumhuriyet savcılarına ifade vermeleri bekleniyor.