-İstanbul'da KCK operasyonu: 41 gözaltı İSTANBUL (A.A) - 28.10.2011 - PKK terör örgütünün şehir yapılanması KCK'ya yönelik başlatılan operasyonda, 41 kişi gözaltına alındı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, kent genelinde KCK'ya yönelik olarak düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 41 kişi Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi'ne getirildi. Operasyonun, özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Adnan Çimen tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapıldığı ve 70'e yakın kişi hakkında gözaltına alma kararı bulunduğu öğrenildi. İstanbul genelin sürdürülen ve daha önceki operasyonun devamı olduğu ifade edilen operasyonun, ilerleyen aşamalarda diğer illere de yayılabileceği bildirildi.