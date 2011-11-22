-İstanbul'da KCK operasyonu: 24 gözaltı İSTANBUL (A.A) - 22.11.2011 - İstanbul'da terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, bazı avukatların da aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sabah saatlerinde bazı adreslere operasyon düzenlenerek, arama çalışmaları başlatıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında bazı dokümanlara el konularak, aralarında avukatların da bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Polisin çalışmalarının sürdüğü ve gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.