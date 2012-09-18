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İstanbul'da KCK operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sabahın ilk saatlerinde bir çok adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi

18 Eylül 2012 13:43

İstanbul'da bu sabah KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

KCK 'ya yönelik çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sabah erken saatte çeşitli semtlerde önceden tespit edilen bazı adreslere operasyon düzenledi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonda, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adli Tıp Kurumu 'nda sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.

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