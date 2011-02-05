-İSTANBUL'DA KAZALAR 4 YILDA 988 CAN ALDI İSTANBUL (A.A) - 05.02.2011 - İstanbul'da son 4 yılda meydana gelen trafik kazalarında 988 kişi hayatını kaybederken, 64 bin 192 kişi de yaralandı. Kentte 2007 yılında meydana gelen 243 kazada 270 kişi, 2008 yılında 225 kazada 244 kişi, 2009 yılında 220 kazada 241 kişi ve 2010 yılında 195 kazada 233 kişi olmak üzere toplam 883 ölümlü kazada 988 kişi hayatını kaybetti. Kentte, 2007 yılında 9 bin 812, 2008 yılında 10 bin 387, 2009 yılında 10 bin 660 ve geçen yıl da 10 bin 958 olmak üzere toplam 41 bin 817 yaralamalı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 2007 yılında 15 bin 203, 2008 yılında 15 bin 429, 2009 yılında 16 bin 600, geçen yıl da 16 bin 960 olmak üzere toplam 64 bin 192 kişi yaralandı. Son 4 yılda meydana gelen ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı kazalarda toplam 1 milyar 7 milyon 561 bin TL maddi hasar oluştu. -ALKOLLÜ SÜRÜCÜLER- Bu arada, 2007 yılında 21 bin 483 sürücü, 2008 yılında 21 bin 799 sürücü, 2009 yılında 23 bin 252 sürücü ve 2010 yılında da 42 bin 194 sürücü olmak üzere son 4 yılda toplam 108 bin 728 sürücü hakkında ''trafikte alkollü araç kullanmak'' suçundan işlem gördü. Bu rakamlara göre, geçen yıl 2009 yılına oranla alkollü araç kullanan sürücüler yüzde 81 artış gösterdi. Emniyet görevlileri, alkol alan kişilere araç kullanmak yerine gidecekleri yere taksilerle ulaşmalarını öneriyor.