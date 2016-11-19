İstanbul'da kaybolan 3 çocuktan IŞİD hücresine ulaşıldı

İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, önemli bir operasyona imza attı. Sultanbeyli’de 16-17 yaşlarındaki 3 çocuğun ailelerinin kayıp başvurusu üzerine, TEM geniş çaplı soruşturma başlattı. Kayıp çocukların IŞİD üyeleriyle ilişkili oldukları belirlendi. Sultanbeyli’de IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda, İstanbul’da canlı bomba eylemi hazırlığında bulunan örgütün 3 kişilik eylem timi ile lojistik ve uluslararası para transferini yapan 15 kişilik hücresi ortaya çıktı.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, yapılan araştırmada, IŞİD'e lojistik destek veren, uluslararası para transferi yapan hücre tespit edildi. Terör polisi, geçtiğimiz eylül ayında örgütün hücresini çökertmek için Sultanbeyli’de birçok adrese eşzamanlı operasyon düzenledi.

Kurtarılıp ailelerine verildiler

IŞİD'in hücre evlerine yapılan ani baskınlarda, aranan 3 çocuğun da aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 7’si terör örgütü IŞİD üyesi olmaktan tutuklanırken, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ailelerinin aradığı 3 çocuk ise tutuksuz yargılanmak üzere ailelerine teslim edildi. Ele geçirilen dijital verilerin incelenmesi sonucu, örgütün bazı yurtdışı bağlantıları da tespit edildi.

Örgütün 3 kişilik eylem timinin yerinin belirlenmesiyle, geçtiğimiz hafta Sultanbeyli’de bir adrese daha baskın düzenlendi. Terör örgütü mensubu olduğu öne sürülen 3 erkek şüpheli, gözaltına alındı.

İstanbul’un birçok noktasında keşif yapıp fotoğraf çektikleri belirlenen IŞİD üyelerinin, kalabalık yerlere ve güvenlik güçlerine yönelik eylem hazırlığında oldukları tespit edildi. İstanbul’da katliam planları yapan 3 zanlının sorgusunun sürdüğü öğrenildi.