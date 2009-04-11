İstanbul'da kardeş payı



Turkcell Süper Lig'in 27. haftasında istanbul BB ile Gaziantepspor 1-1 berabere kaldı. Kümede kalma savaşı veren İstanbul BB, puanını 30'a çıkardı.



Turkcell Süper Lig'in 27. haftasında ligde kalma mücadelesi veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sahasında Gaziantepspor'u ağırladı.



İstanbul BB'de Barbosa'nın 37. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen Gaziantepspor, İskender'in 76. dakikada gelen golüne engel olamadı ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.



Karşılaşmaya İstanbul Büyükşehir Belediyesi hızlı başladı. Ev sahibi ekip Bebbe ve Erman ile yakaladığı pozisyonları değerlendiremezken, Barbosa'nın 37. dakikada kendi kalesine attığı golle Gaziantepspor deplasmanda 1-0 öne geçti.



Kalan sürede başka gol olmazken, ilk devre konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



İkinci yarıda İskender'in 76. dakikada kaydettiği golle skora 1-1 eşitlik getiren İstanbul BB, maçı aynı skorla tamamlayarak 1 puanı hanesine ekledi.



İSTANBUL BB: 1 - GAZİANTEPSPOR: 1

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Bünyamin Gezer, Serhan Malkoç, Mustafa Sönmez

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Mehmet Ali, Kus, Cesario, Barbosa, Gökhan Süzen, Erman, Zeki, Tjikuzu, İbrahim, Efe, Bebbe

Gaziantepspor: Murat Şahin, Bekir, Deumi, Julio Cesar, İsmail, Ahmet, Hakan, Murat Ceylan, Ivan, Tabata, Eduardo

Gol: Dk. 37 Barbosa (Kendi kalesine) (Gaziantepspor), Dk. 76 İskender (İstanbul BB)

Sarı kart: Dk. 34 İbrahim (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)



MAÇTAN DAKİKALAR



10. dakikada Erman'ın pasında savunmanın arkasında topla buluşan Bebbe'nin ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda, kalesinden çıkan kaleci Murat Şahin yatarak topu rakibinin ayağından aldı.



16. dakikada soldan Erman'ın kullandığı serbest atışta, arka direkte Barbosa'nın kafa vuruşunda, kaleciden dönen topu Bebbe tamamlamak istedi, ancak kaleci Murat Şahin müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere çıktı.



18. dakikada Zeki'nin pasıyla sağdan ceza alanına giren Erman'ın aut çizgisine yakın yerden vuruşunda, kaleci Murat Şahin topu kornere çeldi.



22. dakikada Tjikuzu'nun pasıyla soldan ceza alanına giren Erman'ın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda çaprazdan vuruşunda, top diğer direğin yanından auta çıktı.



37. dakikada Murat Ceylan'ın pasıyla ceza alanı içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Eduardo, kaleci Mehmet Ali'yi çalımlamak isterken, geriden gelen Barbosa'nın ters vuruşunda, top filelere gitti: 0-1



43. dakikada Tabata'nın ceza alanı dışından sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Bekir'in kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.



45. dakikada ceza yayı üzerinde serbest vuruş kullanan Tabata'nın kaleye gönderdiği top, kaleci Mehmet Ali'den döndü. Dönen topa sol çaprazda Julio Cesar'ın vuruşunda, kaleci Mehmet Ali meşin yuvarlağı kontrol etti ve ilk yarı 1-0 Gaziantepspor'un üstünlüğüyle sona erdi.



