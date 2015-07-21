İstanbul’da karakola silahlı saldırı

Sultangazi'de bulunan Gazi Polis Merkezi'ne kimliği belirsiz kişilerce 09.30 sıralarında ateş açıldı.

DHA’dan Sinan Bilgili'nin haberine göre; karakoldaki görevliler de saldırıya ateşle karşılık verdi. Yaralananın olmadığı olay sonrasında yapılan incelemede, saldırının polis merkezinin 150 metre karşısındaki bir gecekondunun bahçesinden gerçekleştirildiği tespit edildi.

Saldırı sırasında polis merkezine 11 mermi isabet ettiği belirlendi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de bölgede delil ve boş kovan incelemesi yaptı. Polis, bölgede geniş çaplı arama başlattı. Gaziosmanpaşa Kaymakamı Yaşar Karadeniz de karakola gelerek yetkililerden bilgi aldı.