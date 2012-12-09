İstanbul'da karakola saldırı

İstanbul Yenibosna'da bir polis merkezine 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. 2 polisin hafif şekilde yaralandığı saldırıyı düzenleyenlerden biri yaralı olarak yakalandı. Saldırı sırasında polis merkezinin bahçesine atılan ancak patlamayan bomba imha edildi.

Bahçelievler'de akşam saatlerinde polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı. Saldırgandan biri yaralı de olarak ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre iki kişi oldukları tahmin edilen saldırganlar, Yenibosna 75. Yıl Polis Merkezi'ne saldırı düzenledi.

Saldırıda hafif şekilde yaralanan 2 polis memuru, hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Saldırının ardından bir tabanca, bir uzun namlulu silah ve bir el bombasıyla yaralı olarak ele geçirilen yasa dışı sol bir örgüt mensubu kadın saldırganın Bakırköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Polis, olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.



Bomba patlamadı



Bu arada, polis merkezinin bahçesine atılan ancak patlamayan bir el bombasının uzman ekiplerce etkisiz hale getirildiği bildirildi.