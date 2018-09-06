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İSTANBUL'DA KARA BULUTLAR 

  Haber-Kamera:  Zeki GÜNAL-Murat SOLAK - Hüseyin COŞKUN -Ersan SAN / İSTANBUL DHA  İstanbul'da Meteorolojinin yaptığı gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından yağmur etkili olmaya devam ediyor

06 Eylül 2018 19:44

 

Haber-Kamera:  Zeki GÜNAL-Murat SOLAK - Hüseyin COŞKUN -Ersan SAN / İSTANBUL DHA 
İstanbul\'da Meteorolojinin yaptığı gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından yağmur etkili olmaya devam ediyor. Fatih ve civarında sağanak yağış başladı. Taksim\'de kara bulutlar gökyüzünü kapladı. Bulutlar, gündüzü adeta geceye çevirdi. Bulutlar nedeniyle kısa süreli yağmur geçişleri devam ediyor. 

AVCILAR\'DA YILDIRIM DÜŞTÜ
Avcılar\'da da doğalgaz santraline yıldırım düştü. Elektrik Üretim A.Ş\'ye ait doğalgaz kombine çevrim santraline yıldırım düştü. İhbar üzerine olay yerine Avcılar ve Yakuplu itfaiye ekipleri sevk edildi. Tesiste maddi hasar meydana gelirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İtfaiyenin çalışmaları devam ediyor. 


Görüntü Dökümü:
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-Taksim Meydanı
-Kara bulutlar
-Fatih\'te yağış görüntüsü
-Avcılar\'dan görüntü
-Santralin görüntüsü
-İtfaiye ekipleri
-Genel ve detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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