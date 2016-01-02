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İstanbul’da kar yağışı yeniden başladı

Meteoroloji, yeni haftada kar yerine yağmur yağışı olacağını duyurdu

02 Ocak 2016 15:07

Üç gündür İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı bugün de ara ara sağanak halinde devam ediyor. Meteoroloji bilgilerine göre yarın da karla karışık yağmur bekleniyor. 

Cihan Haber Ajansı’nın (CHA) haberine göre yurdu etkisi altına alan kar yağışı İstanbul’da sağanak şekilde devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre İstanbul’da yarın karla karışık yağmur bekleniyor. Yeni haftada kar yağışının yerini yağmur alacak. Hava sıcaklığının da Çarşamba günü 11 dereceyi bulması bekleniyor. 

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