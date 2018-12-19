İstanbul'da kar yağışı şiddetini artırdı

Avrupa Yakası'nın yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili oluyor. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbulluların iş çıkışı trafiğine dikkat etmeleri ve toplu taşıma kullanma konusuna uyardı.

Beylikdüzü, Avcılar, Büyükçekmece ve Esenyurt bölgelerinde beklenen kar yağışı başladı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, internet sitesinden sabah saatlerinde yaptığı bilgilendirmede bölge genelinde aralıklı yağışlı ve çok bulutlu havanın hakim olacağını duyurdu.

Avrupa Yakası'nın İstanbul Boğazı'na komşu ilçelerinde başta Sarıyer olmak üzere kar yağışının devam ettiği görüldü.

Bazı bölgelerde İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait kar küreme araçlarının konuşlandırıldığı dikkati çekti.

Kentin Anadolu Yakası'nda ise özellikle Tuzla ve civarında devam eden yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

İstanbul'da bazı bölgelerdeki gün içinde beklenen sıcaklıklar Üsküdar, Tuzla, Ataşehir, Kadıköy, Ümraniye, Sancaktepe 5-7, Beykoz 3-5, Bakırköy, Bahçelievler, Eyüpsultan, Beylikdüzü 2-4, Sarıyer 3-5 derece olarak tahmin ediliyor.

Ayrıca kentte kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor.

AKOM'dan açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinden itibaren kentte sağanak yağış etkili oluyor.

En fazla yağış miktarı metrekareye 120 kilogram ile Cendere havzası, Göktürk-Sarıyer bölgesine düştü. Aşırı yağış nedeniyle derede yükselme meydana geldi. Cendere havzasını besleyen Sarıyer, Eyüpsultan ve Arnavutköy ilçelerinde yağmurun yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla yağmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

İl genelinde su baskınlarına karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye bin 57 personel, 252 araç, 91 motopomp ile, zabıta bin 79 personel, 181 araç ile İSKİ bin 615 personel, bin 4 iş makinesi ve araçla, Yol Bakım, Çevre Koruma, Park Bahçeler, İstanbul Büyükşehir Belediye Trafik ve 153 Yerinde Çözüm ekipleri görev yapıyor.

Silivri, Çatalca, Esenyurt ve Büyükçekmece'de ise kar yağıyor.

Kar yağışının etkili olduğu Silivri'de D100 kara yolu ile TEM otoyolunda sürücüler zaman zaman ilerlemekle güçlük çekiyor.

Sakarya'da sağanak

Bu arada, Sakarya'da gece saatlerinde başlayan ve öğlene doğru etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sapanca ilçesindeki Kurtköy ve Mahmudiye derelerinde ise su seviyesi yükseldi.

Şiddetli yağış yüzünden D-100 kara yolunun Beşköprü mevkisinde de trafik tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

İstanbul istikametine giden sürücüler, su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşarken, polis ekipleri de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Kara yolları ekipleri, bölgede su tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Otoyolu'nda ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı görüldü. Sağanak nedeniyle sürücüler düşük hızda ilerliyor.

Polis ekipleri, güzergahtaki denetimlerini sürdürüyor.