İstanbul'da kar yağışı ne zaman sona erecek?

İstanbul'da etkisini artıran ve yüksek kesimlerde yarım metreye ulaşan kar yağışı bu gece saatlerine kadar etkisini sürdürecek.

Kar yağışının yarından itibaren aralıklarla etkisini 11 Ocak Çarşamba gününe kadar devam ettirmesi bekleniyor.

İstanbul Boğazı'nda tipi nedeniyle görüş mesafesi düşerken, bazı vatandaşlar kar altındaki sahil şeridinde kar topu oynadı, yürüyüş yaptı.

Galata Köprüsü'nde kar yağışına ve tipiye rağmen balık tutmaya çalışan bazı vatandaşlar da teneke içinde ateş yakarak, ısınmaya çalıştı.

Ana arterlerde sorun yaşanmıyor

Birkaç gün öncesinden yoğun kar yağışının etkili olacağının duyurulmasına rağmen özellikle dün araçlarıyla yola çıkan bazı vatandaşlar zor anlar geçirirken, bugün ana arterlerde trafikte çok fazla sorun yaşanmıyor.

Kar yağışının hafta sonuna denk gelmesi dolayısıyla öğrenci servislerinin görev yapmaması ve vatandaşların toplu taşıma araçlarına yönelmesi trafiği de rahatlattı.

AKOM'dan alınan bilgiye göre, İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 30 olurken, ana arterlerin yüzde 80'i açık görülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, trafiğin aksamaması için TEM otoyolu, D100 karayolu ve diğer ana güzergahlarda çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada, Kadıköy'de bazı ağaçlar, karın ağırlığına dayanamayarak devrildi.

Bazı ilçelerde elektrik ve su kesintileri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) alınan bilgiye göre, fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle Avcılar, Büyükçekmece, Esenyurt ve Ümraniye ilçelerinin bazı mahallerine su verilemiyor.

Fatih ve Küçükçekmece'de de bazı mahallerde elektrik kesintisi yaşanıyor.

İl genelinde fırtına ve kar yağışının 24.00'e kadar aralıksız süreceği tahmin ediliyor.

Bu arada sokakta yaşayan yaklaşık 800 vatandaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesince Zeytinburnu Spor Kompleksinde misafir ediliyor.