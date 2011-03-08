-İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI CUMAYA KADAR SÜRECEK İSTANBUL (A.A) - 08.03.2011 - İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışının cuma gününe kadar devam edeceği, hava sıcaklıklarının hafta sonu mevsim normallerine döneceği bildirildi. İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, yaptığı açıklamada, bugün İstanbul genelinde aralıklı kar yağışının sürmesinin beklendiğini söyledi. Rüzgarın, poyrazdan fırtına şeklinde estiğini belirten Yıldırım, fırtınanın hızının Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 66, Şile'de 67, Atatürk Havalimanı'nda 72, Çatalca'da da 108 kilometreyi bulduğunu ifade etti. Mustafa Yıldırım, poyraz fırtınasının perşembe günü etkisini kaybetmesinin beklendiğini anlattı. Bugün İstanbul'da en düşük sıcaklığın Çatalca'da eksi 2, Florya, Samandıra ve Eminönü'nde 1, Kartal'da 2 derece hissedildiğini söyleyen Yıldırım, gün içinde en yüksek sıcaklığın 3 derece civarında seyretmesinin beklendiğini belirtti. Yıldırım, bu gece il genelinde hava sıcaklığının 0 ile 1 derece civarında olmasının beklendiğini, yarın ise hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağının öngörüldüğünü kaydetti. İl genelindeki kar yağışının yarın da aralıklarla devam etmesinin beklendiğini ifade eden Yıldırım, yağışların özellikle kentin Anadolu yakasında daha yoğun görüleceğini söyledi. Yıldırım, yağışlı havanın Cuma günü İstanbul'u terk edeceğini, hava sıcaklığının hafta sonu hissedilir derecede artarak mevsim normallerine döneceğini belirtti. -İDO SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'da kar yağışı Hadımköy, Arnavutköy, Esenyurt, Zekeriyaköy, Kartal ile Beykoz'un yüksek kesimlerinde etkili olurken diğer semtlerde aralıklı olarak devam ediyor. İDO'nun dış hatlarında 09.15 Kartal-Yalova, 10.30 Yalova-Kartal seferleri ile iç hatlar Kadıköy ve Avcılar seferleri poyraz fırtınası nedeniyle geçici olarak iptal edildi. Cumartesi sabahına kadar don ve buzlanma beklenen İstanbul'da, sürücülerin köprü ve viyadüklerin diğer yollardan daha erken donduğunu göz önünde bulundurarak, araçlarını hız limitlerini aşmadan kullanmaları, can ve mal emniyeti açısından önem kazanıyor. Kar yağışı dolayısıyla alarma geçen AKOM ekipleri, 43'ü birinci öncelikli olmak üzere, 255 güzergahta toplam 2 bin 833 kilometre uzunluğundaki yol ağı ve meydanlarda görev yaptı. İstanbul genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekipleri, yollarda buzlanmaya karşı 700 ton tuz kullandı. Sokakta yaşayan vatandaşlar için toplama merkezlerinde evsiz 193 vatandaş (dün akşam 23.00 ile bugün 10.00 saatleri arası) misafir edildi. Ocak ayından itibaren sokakta yaşayan 2 bin 187 vatandaşın ihtiyaçları karşılandı. Zabıta ve polis ekipleri tarafından bulundukları yerlerden alınan evsiz vatandaşlar, Alibeyköy Tevfik Aydeniz Spor Tesisleri'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra banyo yaptırılıyor ve giyisi ihtiyaçları karşılanıyor.