İstanbul’da kar yağışı başladı

Sabah 08:30'dan itibaren İstanbul'un merkezi ilçelerinde kar yağışının başladığı görüldü. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre sıcaklığın birkaç derece daha düşmesi bekleniyor. İstanbul'da öğleden sonra okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair herhangi bir açıklama gelmedi.

İstanbul'u öğleden sonra etkisi altına alması beklenen kar yağışı bazı bölgelerde sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Belediye ekipleri de sabah erken saatlerden itibaren kar nöbeti tutuyor. Kar küreme, tuzlama araçları ile çekiciler belirlenen noktalarda hazır tutuluyor. Metrobüs yolu yakınlarında da küreme ve tuzlama araçları bekletiliyor. Boğaziçi köprüsü girişinde bekleyen görevlilerden biri, "Tedbirimizi aldık kar yağmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürü Ergün Güler, Karadeniz üzerinden gelen hava kütlesi ve saatteki hızı 40 kilometreyi aşan kuvvetli poyrazın havayı soğutmasıyla sıcaklığın hızlıca 4 derecelerin altına düştüğünü söyledi.

Yoğun yağış akşam saatlerinde

Bu nedenle Anadolu Yakası'nda yüksek kesimlerden başlamak üzere Beykoz, Ümraniye, Üsküdar, Kartal, Çekmeköy, Şile, Avrupa Yakası'nda ise Çatalca, Şişli, Beylikdüzü ve Sarıyer'de karın aralıklarla başladığını belirten Güler, gün içerisinde il genelinde sürmesi beklenen yağışın, akşam saatlerinden itibaren kuvvetli kar sağanaklarıyla yer yer tipi şeklinde devam edeceğini aktardı.



Güler, kuvvetli rüzgarın zaman zaman saatteki hızının 60-70 kilometreye ulaşacağını, bu nedenle yağışın da etkisiyle kara, deniz ve hava ulaşımında görüş mesafesinin oldukça düşeceğini vurgulayarak, başta ulaşımda olmak üzere yaşanabilecek aksaklıklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.



Güler, karın yarın da aralıklarla sürmesinin ve zaman zaman tipi şeklinde yoğun olarak devam etmesinin beklendiğini dile getirerek, yeni yılın ilk saatlerinde de yağışın yoğun olarak görüleceğinin tahmin edildiğini kaydetti.



