İstanbul’da kar nöbeti başladı

İstanbul'da bugün etkili olması beklenen kar yağışı için dün akşam saatlerinden itibaren tedbir alındı. Ana arterler ile belirlenen bazı merkezlerde ekipler yağış için hazır bekliyor.

Cihan Haber Ajansı’nın (CHA) haberine göre belirlenen bazı merkezlerde tuz yığınağı yapıldı. Kar küreme ve tuzlama araçları ile yolda kalan araçları kurtarmak için çekiciler hazır tutuldu. Metrobüs durakları ve ana istasyonlarda da küreme ve tuzlama araçlarının hazır bekletildiği görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden dün yapılan açıklamada, “İstanbul’da yağmur şeklinde başlayacak yağışın; Çarşamba öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar şekline dönüşeceği ve akşam saatlerinde etkisini arttırarak Cuma günü akşam saatlerine kadar yer yer yoğun (20-50 cm) kar sağanakları şeklinde devam edeceği tahmin ediliyor. Kutupsal soğuk havanın Karadeniz üzerinden geçerken nem kazanmasıyla meydana gelen deniz etkili kar yağışlarıyla birlikte gök gürültüsü, kuvvetli rüzgar ve tipinin de görülebileceği değerlendirilmektedir. Yoğun kar yağışı, kuvvetli rüzgar, hava sıcaklığının hissedilir derecede azalarak sıfır derecenin altına düşmesi, buzlanma ve don hadisesi sonucu başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” uyarısı yapılmıştı.