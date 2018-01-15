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İstanbul'da kar hazırlıkları

  Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL, (DHA) Meteorolojiden gelen kar yağışı uyarılarının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi hazırlıklarını tamamladı

15 Ocak 2018 12:13

 

Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL, (DHA) Meteorolojiden gelen kar yağışı uyarılarının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi hazırlıklarını tamamladı. Kar küreme ve tuzlama araçları bazı noktalarda önlem amaçlı bekletilmeye başlandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden gelen uyarıların ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kar hazırlıklarına başladı. Kar yağışı ve buzlanmadan dolayı her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için, bazı noktalara kar küreme ve tuzlama araçları yerleştirildi. 

(FOTOĞRAF)

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KILIÇAli Kerem BENGİDHA MeteorolojidenBüyükşehir BelediyesiKarMeteoroloji Genel Müdürlüğü

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