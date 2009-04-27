Olay yerinden yeni fotoğraflar- FOTOGALERİ

İlk görüntüler - VİDEO

İstanbul'da kanlı operasyon - FOTOGALERİ

OLAY YERİNDEN GELEN SON BİLGİLER



Vali'nin açıklaması

Vali Güler ve Cerrah olay yerinde

Polis telsizinden seslendi

Büyük patlama ve ardından sessizlik

Hücre evinden gazetecilere ateş açıldı

Vali Güler: Sol ve radikal örgütlere yönelik operasyon

* Son 1 saat içinde 4 büyük patlama oldu. Silah sesleri ise hala devam ediyor. Binadan koyu dumanlar yükseliyor.* Kendini apartmana kapatan saldırgan, olayı izleyen gazetecilerin üzerine ateş açtı. NTV kameramanı İlhan Kandaz yaralandı. Kandaz haricinde bir sivil de ağır yaralandı. Çenesinden yaralanan bu kişi ambulansla Cerrahpaşa'ya kaldırıldı.* Bütün gazeteciler yere yatıp siper almış vaziyette haber geçmeye çalışıyor.* Bölgede çok geniş güvenlik önlemleri var. Cadde tamamen boşaltıldı, trafiğe kapatıldı.* Terörist veya teröristlerin bulunduğu apartmanda çatıdan başlayan yangın çıktı, itfaiye ekipleri apartmanda yaşayanların tahliye etmeye çalışıyor. Aynı anda çatışma kısmen devam ediyor.Bostancı'daki çatışmanın çıktığı binanın karşı sokağında çekim yapan NTV kameramanı İlhan Kandaz kulağından vuruldu. İlhan Kandaz'ın yanındaki genç ise hayatını kaybetti.* Apartmandan 4 kişi tahliye edildi. Ancak içeride daha çok kişinin olduğu söyleniyor.* İtfaiye ekipleri apartmanın henüz birinci katına ulaşabildi. Diğer katlardaki vatandaşlar tahliye için pencerelerde bekliyor.* 10.23: Yaralı polislerden birinin öldüğü iddia edildi* 10.35: Binanın içinde bulunan görgü tanığı: 6 ya da 7 tane büyük patlama oldu. Ondan sonra yangın çıktı. Evde eşim ve 2 çocuğum dahil 4 kişiyiz. Binanın 7'nci katındayız. Gerekli önlemlerimi aldım. Kapılara koltukları dayadım. İçeri duman girdi ama pek sıkıntı yaratmıyor. Türk polisine güveniyoruz. Dışarıdan ayak sesleri geliyor ama biz güvenli bir şekilde beklemedeyiz. Buradan sağ salim çıkacağız. Ama diğer komşularımın ne durumda olduğunu bilmiyorum* 10.39: İçişleri Bakanı Beşir Atalay bu olayla ilgili olarak İstanbul'a geleceği öğrenildi* 10.40: Yaralanan NTV kameramanı İlhan Kandaz, yeterli güvenlik önlemi almadığını iddia ettiği Vali Güler hakkında dava açacağını söyledi* 10.42: Yaralı polisin şehit olduğu öğrenildi* 10: 47: Çatışma yeniden başladı* 10: 47: Çatışmada yaralanan Mazlum Şeker'in hayatını kaybettiği bildirildi* 10: 55: Polis, bir silah ateşi eşliğinde hücre evine girdi. Devamlı silahlar sıkıldı* 11.02: Görgü tanığı Murat Akbıyık: Operasyon bitti. 1 kişi ölü ele geçirildi ve evden dışarı çıkarıldı.* 11.08: RTÜK, Başbakanlık emriyle olayla ilgili olarak yayın yasağı koyduİstanbul polisi, AKP ve 1 Ordu Komutanlığı’na yönelik saldırıların ardından başlattığı çalışmalar sonucu 1 Mayıs öncesi sansasyonel eylem hazırlığında olduklarını belirlediği yasa dışı örgütlere yönelik operasyon için dün gece harekete geçti. Polis, 12 saat içinde 60’a yakın adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda çok sayıda silah, patlayıcı madde, bomba düzenekleri ele geçirilirken 10 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.Polisin belirlediği adreslerden biri de Bostancı Emanet Sokak'taki bir apartmanın birinci katında bulunan bir daireydi. Ancak hücre evinden bomba atılması sonucu 7 polis memuru yaralandı. Hastaneye kaldırılan polislerden birinin şehit olduğu öğrenildi.Bostancı Gösteri Merkezi’nin karşısında bulunan dairedeki saldırgan ya da saldırganlar ile polis arasında 05.30’da başlayan çatışma aralıklarla sürdü. Halen devam eden çatışmada silah sesleri ve patlamalar duyuldu. Ateş açılan daireden yükselen duman da dikkat çekti.Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken İstanbul Valisi Muammer Güler ve İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Polis helikopteri de havadan polis ekiplerine destek veriyor. Operasyona özel harekat ekipleri de katıldı.Bu sırada polis telsizinden basın mensuplarına seslenen bir kişi, isminin "Orhan Yılmazkaya" olduğunu ileri sürerek, "teslim olmayacağını, kanının son damlasına kadar savaşacağını, yeteri kadar el bombası ve mermisinin olduğunu" iddia etti.Dairenin yaklaşık 15 gün önce kiralandığı öğrenilirken, içeride bulunanlardan birinin örgütün üst düzey sorumlusu olabileceği öne sürüldü. Hücre evinin bulunduğu dairede saat 09.50'de büyük bir patlama duyulduHücre evinden gazetecilere ateş açtı. Açılan ateş sonucu NTV kameramanı İlhan Kandaz'ın kulağından yaralandığı bildirildiBostancı Emanet Sokak'ta patlak veren olayla ilgili olarak İstanbul Valisi Muammer Güler bir açıklama yaptı:Güler, gece boyunca aşırı sol, bölücü ve radikal sağ örgütlere ait yaklaşık 60 hücre evine baskın yapıldığını ve yaklaşık 10 kişinin gözaltına alındığı bu hedeflere yönelik operasyonlarda patlayıcı, bomba düzenekleri, fitiller ve silahlar ele geçirildiğini söyledi.Bu hücre evlerinden biri olan Bostancı’daki daireden ise polise ateş açıldı. Vali Güler’in verdiği bilgiye göre, daha önce askere ve siyasi partilere yönelik eylem yapan ve önümüzdeki sansasyonel eylem yapacağı tahmin edilen bir örgüt üyesi, evine kapanıp emniyet güçlerine saldırdı. Bol miktarda cephanesi olduğunu söyleyen saldırganın içeride yalnız olduğu ya da en fazla iki kişi olabilecekleri tahmin ediliyor.Bir sol örgütün üst düzey sorumlularından biri olduğu ifade edilen saldırgan, polisin üzerine attığı ilk bombada 3 polisin yaralanmasına neden oldu. 4 polis de, kurulan bir bubi tuzağının infilak etmesi sonucu yaralandı. Polislerden biri şehit oldu.* Son 1 saat içinde 4 büyük patlama oldu. Silah sesleri ise hala devam ediyor. Binadan koyu dumanlar yükseliyor.* Kendini apartmana kapatan saldırgan, olayı izleyen gazetecilerin üzerine ateş açtı. NTV kameramanı İlhan Kandaz yaralandı. Kandaz haricinde bir sivil de ağır yaralandı. Çenesinden yaralanan bu kişi ambulansla Cerrahpaşa'ya kaldırıldı. * Bütün gazeteciler yere yatıp siper almış vaziyette haber geçmeye çalışıyor.* Bölgede çok geniş güvenlik önlemleri var. Cadde tamamen boşaltıldı, trafiğe kapatıldı. * Terörist veya teröristlerin bulunduğu apartmanda çatıdan başlayan yangın çıktı, itfaiye ekipleri apartmanda yaşayanların tahliye etmeye çalışıyor. Aynı anda çatışma kısmen devam ediyor.Bostancı'daki çatışmanın çıktığı binanın karşı sokağında çekim yapan NTV kameramanı İlhan Kandaz kulağından vuruldu. İlhan Kandaz'ın yanındaki genç ise hayatını kaybetti.* Apartmandan 4 kişi tahliye edildi. Ancak içeride daha çok kişinin olduğu söyleniyor.* İtfaiye ekipleri apartmanın henüz birinci katına ulaşabildi. Diğer katlardaki vatandaşlar tahliye için pencerelerde bekliyor.* 10.23: Yaralı polislerden birinin öldüğü iddia edildi* 10.35: Binanın içinde bulunan görgü tanığı: 6 ya da 7 tane büyük patlama oldu. Ondan sonra yangın çıktı. Evde eşim ve 2 çocuğum dahil 4 kişiyiz. Binanın 7'nci katındayız. Gerekli önlemlerimi aldım. Kapılara koltukları dayadım. İçeri duman girdi ama pek sıkıntı yaratmıyor. Türk polisine güveniyoruz. Dışarıdan ayak sesleri geliyor ama biz güvenli bir şekilde beklemedeyiz. Buradan sağ salim çıkacağız. Ama diğer komşularımın ne durumda olduğunu bilmiyorum* 10.39: İçişleri Bakanı Beşir Atalay bu olayla ilgili olarak İstanbul'a geleceği öğrenildi* 10.40: Yaralanan NTV kameramanı İlhan Kandaz, yeterli güvenlik önlemi almadığını iddia ettiği Vali Güler hakkında dava açacağını söyledi* 10.42: Yaralı polisin şehit olduğu öğrenildi* 10: 47: Çatışma yeniden başladı* 10: 47: Çatışmada yaralanan Mazlum Şeker'in hayatını kaybettiği bildirildi* 10: 55: Polis, bir silah ateşi eşliğinde hücre evine girdi. Devamlı silahlar sıkıldı* 11.02: Görgü tanığı Murat Akbıyık: Operasyon bitti. 1 kişi ölü ele geçirildi ve evden dışarı çıkarıldı. * 11.08: RTÜK, Başbakanlık emriyle olayla ilgili olarak yayın yasağı koydu İstanbul polisi, AKP ve 1 Ordu Komutanlığı’na yönelik saldırıların ardından başlattığı çalışmalar sonucu 1 Mayıs öncesi sansasyonel eylem hazırlığında olduklarını belirlediği yasa dışı örgütlere yönelik operasyon için dün gece harekete geçti. Polis, 12 saat içinde 60’a yakın adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda çok sayıda silah, patlayıcı madde, bomba düzenekleri ele geçirilirken 10 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi. Polisin belirlediği adreslerden biri de Bostancı Emanet Sokak'taki bir apartmanın birinci katında bulunan bir daireydi. Ancak hücre evinden bomba atılması sonucu 7 polis memuru yaralandı. Hastaneye kaldırılan polislerden birinin şehit olduğu öğrenildi. Bostancı Gösteri Merkezi’nin karşısında bulunan dairedeki saldırgan ya da saldırganlar ile polis arasında 05.30’da başlayan çatışma aralıklarla sürdü. Halen devam eden çatışmada silah sesleri ve patlamalar duyuldu. Ateş açılan daireden yükselen duman da dikkat çekti. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken İstanbul Valisi Muammer Güler ve İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Polis helikopteri de havadan polis ekiplerine destek veriyor. Operasyona özel harekat ekipleri de katıldı. Bu sırada polis telsizinden basın mensuplarına seslenen bir kişi, isminin "Orhan Yılmazkaya" olduğunu ileri sürerek, "teslim olmayacağını, kanının son damlasına kadar savaşacağını, yeteri kadar el bombası ve mermisinin olduğunu" iddia etti. Dairenin yaklaşık 15 gün önce kiralandığı öğrenilirken, içeride bulunanlardan birinin örgütün üst düzey sorumlusu olabileceği öne sürüldü. Hücre evinin bulunduğu dairede saat 09.50'de büyük bir patlama duyuldu Hücre evinden gazetecilere ateş açtı. Açılan ateş sonucu NTV kameramanı İlhan Kandaz'ın kulağından yaralandığı bildirildiBostancı Emanet Sokak'ta patlak veren olayla ilgili olarak İstanbul Valisi Muammer Güler bir açıklama yaptı: Güler, gece boyunca aşırı sol, bölücü ve radikal sağ örgütlere ait yaklaşık 60 hücre evine baskın yapıldığını ve yaklaşık 10 kişinin gözaltına alındığı bu hedeflere yönelik operasyonlarda patlayıcı, bomba düzenekleri, fitiller ve silahlar ele geçirildiğini söyledi. Bu hücre evlerinden biri olan Bostancı’daki daireden ise polise ateş açıldı. Vali Güler’in verdiği bilgiye göre, daha önce askere ve siyasi partilere yönelik eylem yapan ve önümüzdeki sansasyonel eylem yapacağı tahmin edilen bir örgüt üyesi, evine kapanıp emniyet güçlerine saldırdı. Bol miktarda cephanesi olduğunu söyleyen saldırganın içeride yalnız olduğu ya da en fazla iki kişi olabilecekleri tahmin ediliyor. Bir sol örgütün üst düzey sorumlularından biri olduğu ifade edilen saldırgan, polisin üzerine attığı ilk bombada 3 polisin yaralanmasına neden oldu. 4 polis de, kurulan bir bubi tuzağının infilak etmesi sonucu yaralandı. Polislerden biri şehit oldu.