İstanbul'da kadınların barış mücadelesi konuşulacak

DEMOS Araştırma Merkezi ve Friedrich Ebert Stiftung ortaklığında, "Kadınların Barış Mücadelesi: Sırbistan, Kosova, Türkiye" adlı uluslararası bir konferans düzenleniyor.
Konferans, 13 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşecek.
Konferansın programı şöyle:
13 Mayıs Cumartesi
Konferans: “Kadınların Barış Mücadelesi: Sırbistan, Kosova ve Türkiye”
09:30 Kayıt / Çay-Kahve
10:00 Açılış Konuşmaları
Ulrike Flader, Barış, Demokrasi ve Alternatif Politikalar Araştırma Merkezi (DEMOS), Türkiye
Felix Schmidt, Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Derneği Türkiye Temsilciliği
10:30 1. Oturum: Sırbistan: Kimlik, Hafıza ve Anma
Ana Miskovska Kajevska, Amsterdam Üniversitesi, Hollanda
Vesna Đorđević, Kadınların Alanı, Sırbistan
Gordana Comic, Milletvekili, Demokrat Parti, Sırbistan
Kolaylaştırıcı: Elçin Aktoprak, Türkiye
12:30 Öğle yemeği
14:00 2. Oturum: Kosova: Kadınların Siyasete Katılım Mücadelesi
Igballe Rugova, Kosova Kadın Ağı, Kosova
Vjollca Krasniqi, Felsefe Fakültesi, Priştine Üniversitesi, Kosova
Nazlie Bala, Vetëvendosje Parti, Kosova
Kolaylaştırıcı: Handan Çağlayan, Türkiye
16:00 Kahve arası
16:30 3. Oturum: Türkiye’de Kadınların Barış İnşasına Katılımı
Fatma Bostan Ünsal, Araştırmacı, Türkiye
Şenal Sarıhan, Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Türkiye
Pervin Buldan, Milletvekili, Halkların Demokratik Partisi (HDP), Türkiye
Kolaylaştırıcı: Mehveş Evin, Türkiye
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DEMOS hakkında
DEMOS devletsiz halkların, azınlıkların, farklı kimlik gruplarının ve kolektiflerin farklılıklarını kaybetmeden birlikte yaşadığı, barış ve eşitlik ilkesi temelinde kurulmuş bir toplumu tahayyül eder ve halkların, kimliklerin bu alana dair taleplerine odaklanmayı öncelikli olarak önüne koyar. Bu doğrultuda özgür, demokratik, adil ve hakikate dayalı bir toplumsallığın temel alındığı alternatif politikalar üretilmesine katkı sunmak için özgün ve eleştirel bir yaklaşım içinde olmayı benimser.
Bu hedefler doğrultusunda DEMOS Araştırma Merkezi; araştırmalar, projeler, söyleşiler, paneller, konferanslar, çeviriler ve yayınlar yoluyla demokratik temelde birlikte yaşama ilişkin tartışma ve politikalara katkı sunmayı hedefler.