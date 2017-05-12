İstanbul'da kadınların barış mücadelesi konuşulacak

DEMOS Araştırma Merkezi ve Friedrich Ebert Stiftung ortaklığında, "Kadınların Barış Mücadelesi: Sırbistan, Kosova, Türkiye" adlı uluslararası bir konferans düzenleniyor.

Konferans, 13 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşecek.

Konferansın programı şöyle:

13 Mayıs Cumartesi

Konferans: “Kadınların Barış Mücadelesi: Sırbistan, Kosova ve Türkiye”

09:30 Kayıt / Çay-Kahve

10:00 Açılış Konuşmaları

Ulrike Flader, Barış, Demokrasi ve Alternatif Politikalar Araştırma Merkezi (DEMOS), Türkiye

Felix Schmidt, Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Derneği Türkiye Temsilciliği

10:30 1. Oturum: Sırbistan: Kimlik, Hafıza ve Anma

Ana Miskovska Kajevska, Amsterdam Üniversitesi, Hollanda

Vesna Đorđević, Kadınların Alanı, Sırbistan

Gordana Comic, Milletvekili, Demokrat Parti, Sırbistan

Kolaylaştırıcı: Elçin Aktoprak, Türkiye

12:30 Öğle yemeği

14:00 2. Oturum: Kosova: Kadınların Siyasete Katılım Mücadelesi

Igballe Rugova, Kosova Kadın Ağı, Kosova

Vjollca Krasniqi, Felsefe Fakültesi, Priştine Üniversitesi, Kosova

Nazlie Bala, Vetëvendosje Parti, Kosova

Kolaylaştırıcı: Handan Çağlayan, Türkiye

16:00 Kahve arası

16:30 3. Oturum: Türkiye’de Kadınların Barış İnşasına Katılımı

Fatma Bostan Ünsal, Araştırmacı, Türkiye

Şenal Sarıhan, Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Türkiye

Pervin Buldan, Milletvekili, Halkların Demokratik Partisi (HDP), Türkiye

Kolaylaştırıcı: Mehveş Evin, Türkiye

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DEMOS hakkında

DEMOS devletsiz halkların, azınlıkların, farklı kimlik gruplarının ve kolektiflerin farklılıklarını kaybetmeden birlikte yaşadığı, barış ve eşitlik ilkesi temelinde kurulmuş bir toplumu tahayyül eder ve halkların, kimliklerin bu alana dair taleplerine odaklanmayı öncelikli olarak önüne koyar. Bu doğrultuda özgür, demokratik, adil ve hakikate dayalı bir toplumsallığın temel alındığı alternatif politikalar üretilmesine katkı sunmak için özgün ve eleştirel bir yaklaşım içinde olmayı benimser.

Bu hedefler doğrultusunda DEMOS Araştırma Merkezi; araştırmalar, projeler, söyleşiler, paneller, konferanslar, çeviriler ve yayınlar yoluyla demokratik temelde birlikte yaşama ilişkin tartışma ve politikalara katkı sunmayı hedefler.