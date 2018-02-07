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İstanbul'da kadın cinayeti; sokakta karşılaştığı kocası tarafından öldürüldü

Leyla Karal, sokakta karşılaştığı eşi Ali Karal tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü

07 Şubat 2018 22:37

İstanbul Şişli'de, Leyla Karal, sokakta karşılaştığı eşi Ali Karal tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. 

Olay, Şişli 19 Mayıs Mahallesi Aytekin Kotil Caddesi, Eser Sokak'ta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Leyla Karal ile sokak üzerinde karşılaşan eşi Ali Karal arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Karal yanındaki bıçakla eşine saldırdı. Boğazına aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan kadın, çevredeki vatandaşların yardımıyla Şişli Etfal Hamidiye Eğitim ve Araştırma  Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan kadın hayatını kaybetti. Leyla Karal'dan ise geriye aldığı iki poşet portakal kaldı.

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