İSTANBUL'DA KAÇAKÇILIK OPERASYONU

İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kaçak yollarla ülkeye elektronik sigara ve sigara likidi sokulmaya çalışıldığını tespit etti. Bunun üzerine operasyon yapıldı.

Bakırköy, Fatih, Esenler ve Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda düzenlenen operasyonlarda 1077 adet çeşitli markalarda kaçak cep telefonu, 5 bin 610 adet telefon aksesuarı, 2 bin adet sigara likidi, 9 adet elektronik sigara, 41 bin 720 adet cinsel içerikli hap ve 250 paket kaçak çörek otu yağı ele geçirildi. Operasyonda 1\'i yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyondan görüntüler

-Ele geçirilenler

