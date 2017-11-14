T24 LogoT24 Logo
Gündem

İSTANBUL'DA KAÇAKÇILIK OPERASYONU

İstanbul DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kaçak yollarla  ülkeye  elektronik sigara ve sigara likidi sokulmaya çalışıldığını tespit etti

14 Kasım 2017 18:58

İstanbul DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kaçak yollarla  ülkeye  elektronik sigara ve sigara likidi sokulmaya çalışıldığını tespit etti. Bunun üzerine operasyon yapıldı.
Bakırköy, Fatih, Esenler ve Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda düzenlenen operasyonlarda 1077 adet çeşitli markalarda kaçak cep telefonu, 5 bin 610 adet telefon aksesuarı, 2 bin adet sigara likidi, 9 adet elektronik sigara, 41 bin 720 adet cinsel içerikli hap ve 250 paket kaçak çörek otu yağı ele geçirildi. Operasyonda 1\'i yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:
----------
-Operasyondan görüntüler
-Ele geçirilenler
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla MücadeleMüdürlüğüBununBakırköy Fatih EsenlerSabiha Gökçen HavalimanıOperasyondaGörüntü Dökümü Operasyondan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24