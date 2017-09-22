 İSTANBUL'DA KAÇAKÇILIK OPERASYONLARI : 7 GÖZALTI 





Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih ve Bahçelievler\'de bulunan bazı işyerlerinde bulunan gizli bölmelerde gümrük kaçağı ürünler bulunduğunu belirleyerek çalışma başlattı.

Polis ekipler dün iki ilçede bulunan 12 işyerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 1\'i yabancı uyruklu toplam 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 231 kilo 500 gram nargile tütünü, 3 bin 258 puro, 2 bin 415 paket sigara tütünü, 6 bin 995 paket sigara kağıdı, 25 elektronik sigara, 150 elektronik nargile, 100 elektronik sigara likidi, 480 kaçak cep telefonu, 2 bin 500 kaçak yollardan getirilen stres çarkı ele geçirildi. Polis ekipleri gözaltına aldığı 1\'i yabancı uyruklu toplam 7 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatılarak para cezası verildi. Kaçak nargile tütünleri ve sigara kağıtlarının bulunması polis kameraları tarafından görüntülendi.



Görüntü Dökümü

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-Polis ekiplerinin aramaları

-Ekiplerin kaçak ürünleri ele geçirmesi

-Sigara kağıtlarının görüntüsü

-Genel ve detaylar

