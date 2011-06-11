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İSTANBUL'DA KAÇAK SİGARA OPERASYONU İSTANBUL (A.A)

11 Haziran 2011 12:56

-İSTANBUL'DA KAÇAK SİGARA OPERASYONU İSTANBUL (A.A) - 11.06.2011 - İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir iş hanına düzenlenen operasyonda, yaklaşık 4 bin karton kaçak sigara ele geçirildi. Eminönü Prof. Dr. Cemil Bilsel Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde kaçak tütün mamulleri bulunduğu bilgisini alan polis, adli makamlardan gerekli izinleri aldıktan sonra söz konusu adrese operasyon düzenledi.  Operasyonda, kolilerde yaklaşık 4 bin karton kaçak sigara ile yüzlerce puro ele geçirildi. Zabıta kamyonetine yüklenen tütün mamulleri, Sirkeci Polis Merkezine götürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan iş hanının yöneticisi ile bir çalışanı, savcılık tarafından serbest bırakıldı.

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