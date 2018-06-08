T24 LogoT24 Logo
Gündem

İSTANBUL'DA KAÇAK SİGARA OPERASYONU

  Haber: Çağatay KENARLI/İSTANBUL DHA Başakşehir'de TIR ve kamyonda piyasa fiyatı 5 milyon liralık olan 480 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

08 Haziran 2018 17:44

 

Haber: Çağatay KENARLI/İSTANBUL DHA
Başakşehir\'de TIR ve kamyonda piyasa fiyatı 5 milyon liralık olan 480 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçlık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir\'deki bir depodan şehrin çeşitli noktalarına kaçak sigara sevk edilecegi bigisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, şüphelilerin kullandığını belirlediği bir depo çevresinde gizlenerek fiziki takip yapmaya başladı. Ekipler işyerini takip ederken, deponun önüne yanaşan bir TIR ve kamyona sigara yüklendiğini belirleyerek 2 Haziran’da baskın düznledi. Operasyon kapsamında 4 kişi gözaltına alınırken, TIR ve kamyondaki kaçak sigaralara el koyuldu.

480 BİN PAKET
Kaçakçılık polisleri el koyduğu sigaraların sayımında 480 bin paket olduğu belirledi. Kaçak sigaraların piyasa değerinin ise yaklaşık 5 milyon lira olan olduğu ileri sürüldü. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi\'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından 4 Haziran’da adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri tutuklanırken 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü
POLİS KAMERASI
-Polis ekiplerinin minibüsün kapısını açması
-Kaçak sigaraların bulunması
-Kamyona sigaralür yüklenirken
-Genel ve detaylar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KENARLIİSTANBUL DHA BaşakşehirEmniyet Müdürlüğü Kaçakçlık Suçlarıyla MücadeleMüdürlüğüBaşakşehirPolisEkiplerTIRHazirandaOperasyonBİN PAKET KaçakçılıkKaçakGözaltınaVatan CaddesiEmniyet Müdürlüğü
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24