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İSTANBUL'DA İZİNSİZ GÖSTERİLER İSTANBUL (A.A)

28 Kasım 2010 10:00

-İSTANBUL'DA İZİNSİZ GÖSTERİLER İSTANBUL (A.A) - 28.11.2010 - İstanbul'da, terör örgütü PKK'nın kuruluş yıl dönümünü bahane eden gruplar, kentin farklı noktalarında izinsiz gösteriler düzenledi.  Alınan bilgiye göre, Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde toplanan yüzleri maskeli kişiler, terör örgütü lehine sloganlar attı. Polisin dağılmaları yönündeki uyarılarına rağmen eylemlerini sürdüren göstericiler, Çevik Kuvvet ekiplerinin müdahalesi sonucu ara sokaklara kaçtı.  Göstericiler, ara sokaklarda biri park halinde olan iki araca molotofkokteyli ve taş attı. Camları kırılan araçlar, kısmen yandı. Gruptakiler, yollarının üzerindeki bir market ile berber dükkanına da taşlarla zarar verdi.  Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, göstericileri yakalamak için çalışma başlattı.  Bu arada, Okmeydanı Fatma Girik Parkı, Esenler Kültür Merkezi önü, Ataşehir, Avcılar Balık Yolu Caddesi ve Sultangazi Ordu Caddesi'nde izinsiz gösteriler düzenleyen bazı gruplar, Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde de bazı evleri taşladı. 

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