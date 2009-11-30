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İstanbul'da izinsiz gösteriler

Beyoğlu Tarlabaşı'nda toplanan 60 kişilik grup terör örgütü lehine sloganlar atarak Dolapdere Caddesi'ne indi.

30 Kasım 2009 02:00

T24 - İstanbul'da Esenyurt, Ataşehir ve Beyoğlu ilçelerinde izinsiz gösteri yapan gruplara polis müdahale etti.

Esenyurt Örnek Mahallesi 1449. sokakta toplanan bir grup, terör örgütü lehine sloganlar attı. Yanlarındaki molotofkokteyllerini bir markete fırlatan saldırganlar, olay yerinden kaçtılar. Markette çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polis, maddi zarara yol açan saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

Bu arada, Ataşehir ve Beyoğlu ilçelerinde de terör örgütü lehine sloganlar atan gruplar, kendilerine müdahale eden polis ekiplerine taş ve molotofkokteyli attılar.

Polisin, basınçlı su ve gaz bombasıyla müdahalesi sonucu göstericiler ara sokaklara dağıldılar.

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