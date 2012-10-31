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İstanbul'da işyerine silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

Polis, 3'ü çocuk 5 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra otomobille kaçan zanlıları arıyor

31 Ekim 2012 09:37

İstanbul Sancaktepe'de bir işyerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Yenidoğan Merve Mahallesi Gazi Caddesi'ndeki bir işyerinin önüne iki otomobille gelen kimliği belirsiz kişiler, içeriye silahla ateş açtı. Saldırı sıraında çevrede bulunan 3'ü çocuk 5  kişi yaralandı.

Saldırının ardından geldikleri araçlarla kaçan şüpheliler izlerini kaybettirdi.

Saldırıda yaralanan Akif Ç. (13), Erdem Y. (14) ve Mehmet S. (15) Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ferdi K. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ağır yaralı Can Ekşioğlu (26) ise Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekşioğlu, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde araştırma yapan polis, boş kovanlar ile diğer delilleri inceleme altına aldı.

Saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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