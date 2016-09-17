İstanbul'da IŞİD'in bomba timi yakalandı; 10 gözaltı

İstanbul’da bir lokali kiralayarak örgüt evine çeviren ve bombalı eylem için hazırlık yaptığı belirlenen Azzov kod adlı IŞİD'li Ali El Aggal ile birlikte 9 kişi yakalandı.

Sabah gazetesinden Ferit Zengin'in haberine göre, İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, TSK'nın Fırat Kalkanı harekâtı sebebiyle Türkiye'de misilleme amaçlı bombalı saldırı planı yaptığı istihbaratını aldığı IŞİD mensuplarına yönelik çok yönlü çalışma başlattı. IŞİD'in Türkiye'ye sızdırdığı militanlarına yönelik yapılan çalışmada, geçen ay yurda giriş yapan örgütün üst düzey bombacılarından Azzov kod adlı Ali El Aggal isimli bombacı yakın takibe alındı. Bombalı eylemin yanı sıra örgüte katılmak için Kafkaslar'dan ve Orta Asya'dan gelen örgüt yanlılarını örgütün çatışma bölgelerine gönderip, Suriye uyruklu örgüt üyelerini ise yurda sokup eylem hazırlığı yaptığı ve patlayıcı ile mühimmat beklediği tespit edilen IŞİD'lilerin adresini belirleyen polis adrese dün sabaha karşı operasyon düzenledi.

Alacakaranlık baskını

Özel Harekat ve Terörle Mücadele ekiplerinin desteğiyle Küçükçekmece'de lokal olarak görünen adrese şafak vakti baskın düzenleyen polis, Azzov kod adlı kişiyle birlikte, eylem için hazırladığı 9 IŞİD'liyi gözaltına aldı. Evi, ranza ve yataklarla örgütün barınma evine dönüştüren teröristlerin eylem hazırlığı için kullandıkları adresi aynı zamanda eleman transferinde de kullandıkları tespit edildi. Azzov'la birlikte gözaltına alınan 9 kişinin eylem için Türkiye'ye kaçak yollarla geldikleri belirlendi.

En tehlikeli aşiret

Bombalı saldırı için hazırladığı 9 kişilik timle birlikte patlayıcı madde ve mühimmat beklerken yakalanarak gözaltına alınan Azzov kod isim Ali El Agal'ın örgütün üst düzey militanlarından olmasının yanı sıra Suriye'de yaşayan ve IŞİD'e destek verdiği ileri sürülen Aal aşireti mensubu olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 10 bombacı zanlısı TEM Şube'de sorguya alınırken, evde bulunan ve kaçak yollardan yurda giriş yaptıkları belirlenen 15 şahıs ise sınırdışı edilmek üzere Yabancılar Şube ekiplerine teslim edildi.