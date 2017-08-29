İstanbul'da IŞİD'e bir yılda 117 operasyon yapıldı, 282 kişi tutuklandı

İstanbul'da polis sorumluluk bölgesinde 1 yıl içinde IŞİD'e yönelik 117 operasyonda gözaltına alınan 648 kişiden 282'si tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün istatistiklerindeki bilgilere göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince IŞİD'e yönelik 15 Ağustos 2016 ile 15 Ağustos 2017 tarihleri arasında 117 operasyon düzenlendi.

299 kişi serbest bırakıldı

Bu operasyonlarda 648 kişi yakalanırken, işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 282'si tutuklandı, 144'ü adli kontrol kararıyla, 155'i ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. Operasyonlarda gözaltına alınan ve başka suçlardan arandıkları belirlenen 67 kişi de diğer şubelere teslim edildi. Güvenlik güçlerine silahlı direniş gösteren 1 kişi ise etkisiz hale getirildi.

Risk analiz grubu: 28 bin kişi kontrol edildi

Aynı tarihlerde Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları ile otogarda Türkiye kökenli olmayan örgüt mililtanlarının yakalanması amacıyla görev yapan Risk Analiz Grubu çok sayıda kişinin kontrolünü gerçekleştirdi.

Atatürk Havalimanı'nda 14 bin 555 kişi, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 13 bin 53 kişi, otogarda ise 15 bin 442 şüpheli yolcunun polisler tarafından kontrolü yapıldı. Bu kontrollerde 940 kişinin 'deport' edilerek sınır dışı edildiği bildirildi.

Bazı eylemler engellendi

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda IŞİD üyelerinin yakalanmasıyla bazı eylemler de engellendi.

Sancaktepe'de 20 Kasım 2016'da düzenlenen operasyonda yakalanan IŞİD'li S.S'nin TBMM ve Caferi camilerinde keşif yaptığı, eylem hazırlığında olduğu belirlendi.

Güngören'de 27 Ağustos 2016'da gözaltına alınan IŞİD üyesi H.B'nin, Hristiyanlıkla ilgili kitap satan bir kitabevi, Vatan Partisi binası ve İstiklal Caddesi'ndeki polis noktasına eylem hazırlığında olduğu tespit edildi.

Kadıköy'de 23 Mart'ta yakalanan H.U'nun da arasında bulunduğu IŞİD'li 6 militanın, 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Ünlü'ye ait adreslerde eylem yapmak amacıyla keşif yaptığı bildirildi.

Pendik'te 17 Eylül 2016'da gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Tacikistan uyruklu 4 kişinin, IŞİD adına Adana ve Konya'daki NATO üslerine saldırı hazırlığında olduğu ortaya çıkarıldı.

İstanbul'a IŞİD adına eylem yapmak amacıyla gelen Tacikistan uyruklu A.S. ile B.F.K, bazı kritik noktalara saldırı hazırlığındayken yakalandı.

Fatih'te 15 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla İnterpol tarafından aranan örgüt üyesi M.A. ve A.Z. gözaltına alındı.