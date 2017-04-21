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İstanbul'da IŞİD operasyonu; örgütün medya sorumlusu dahil 12 kişi tutuklandı

IŞİD'lilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman da ele geçirildi

21 Nisan 2017 17:25

İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda aralarında örgütün medya sorumlusunun da bulunduğu 12  IŞİD'li tutuklandı.

İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Savcısı Ufuk Can Gazezoğlu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ’a yönelik operasyon düzenledi.

 

Eş zamanlı operasyon

 

Kent genelinde yapılan operasyonlarda, örgütün İstanbul medya sorumlusunun da aralarında olduğu T.G., İ.İ., E.Ö., E.C., F.Y., C.A., R.N., O.Ö.K., E.S., C.G., E.B. ve Ş.A. adlı kişiler yakalanarak gözaltına alındı. Çok sayıda ev ve iş yerine eş zamanlı yapılan baskınlarda çok sayıda örgütsel doküman, dijital malzeme, kitap arasına özel olarak yerleştirilmiş bir adet silah ve terör örgütü IŞİD'in sözde bayrağı ile flamaları ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 IŞİD üyesi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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