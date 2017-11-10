İstanbul'da IŞİD operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İstanbul’da bugünün ilk saatlerinde 7 ilçede düzenlenen IŞİD operasyonunda 82’i kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında sınırdışı işlemleri başlatıldı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri terör örgütü IŞİD'e yönelik gece 01.00 sıralarında 7 ilçede operasyon düzenledi. Edinilen bilgiye göre TEM ekipleri; Bağcılar, Beykoz, Fatih, Küçükçekmece, Pendik, Sancaktepe ve Şişli ilçelerinde bulunan 14 adrese yaptığı baskınlarda, Suriye’deki çatışma bölgelerine gitmek için hazır bekledikleri iddia edilen ve 'yabancı terörist savaşçı' olduğu öne sürülen 82 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında sınırdışı işlemleri başlatıldığı öğrenildi.

10 Kasım ve Maraton önlemi

TEM ekiplerinin yaptığı operasyonların, 10 Kasım Atatürk’ü anma günü ve 12 Kasım’da düzenlenecek olan Vodafone 39. İstanbul Maratonu’nu da kapsayan çalışmalar olduğu öğrenildi.