İstanbul'da IŞİD operasyonu; çok sayıda gözaltı

İstanbul'da, terör örgütü IŞİD'e yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, polis helikopteri ve özel harekat polislerinin desteğiyle başta Bağcılar'da olmak üzere tespit edilen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde aramalar yapıldı.

Operasyon kapsamında polis ekipleri Dereyolu Mehmet Akif Bulvarı'nda Bağcılar Kaymakamlığı karşısındaki bir apartmanın ikinci katındaki dairede arama yaptı.

Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde bulunan Tevhid Dergisi ve Kitap Evini'nin 3 katlı binasında da aramalar gerçekleştirildi.

Çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı, aramaların sürdüğü öğrenildi.