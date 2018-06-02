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İstanbul'da IŞİD operasyonu: 51 gözaltı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 15 adrese baskın düzenledi

02 Haziran 2018 19:33

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, IŞİD'e yönelik Avcılar, Başakşehir, Çatalca, Çekmeköy, Esenyurt, Fatih, Gaziosmanpaşa, Pendik ve Sultanbeyli ilçelerinde 15 adrese dün akşam saatlerinde eş zamanlı basın düzenledi.

Ekipler, operasyon kapsamında yabancı uyruklu 51 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ile örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerin geçmişte çatışma bölgelerine gitmiş ve yasa dışı yollardan tekrar gitmek için çalışan kişiler olduğu belirtiliyor. 

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