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İstanbul'da IŞİD operasyonu: 51 gözaltı

Gözaltına alınan 51 kişinin yabancı uyruklu olduğu belirtildi

25 Mayıs 2018 17:11

İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 51 kişi gözaltına alındı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube (TEM) ekipleri, terör örgütü IŞİD'e yönelik dün gece Başakşehir, Pendik, Ümraniye, Esenyurt, Tuzla, Küçükçekmece, Kağıthane, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerinde 16 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Ekipler, operasyon kapsamında yabancı uyruklu 51 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ile örgütsel doküman ele geçirildi. Emniyet yetkilileri şüphelilerin geçmişte çatışma bölgelerine gidip-geldiklerini belirlerken yasa dışı yollardan tekrar çatışma bölgelerine gitmeye çalıştıklarını değerlendiriyor .

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