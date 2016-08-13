T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul'da IŞİD operasyonu; 43 gözaltı

Gözaltına alınanlardan yabancı uyruklu 39 kişi sınır dışı edilecek

13 Ağustos 2016 10:51

İstanbul'da bugün sabah düzenlenen ve 43 kişinin gözaltına alındığı terör operasyonunun detayları ortaya çıktı. Gözaltındaki Suriye uyruklu 4 şüphelinin IŞİD'de eleman temin ettiği belirtiliyor.

İstanbul'da sabah erken saatlerde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 43 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından özel harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriyeli 4 kişinin IŞİD'e eleman temin ettiği belirtiliyor.

DHA'nın haberine göre, 13'ü çocuk 39 kişinin ise Türki Cumhuriyetlerinden sığınma talebiyle geldiği öğrenildi. 4 IŞİD'linin bu kişileri devşirmeye çalıştığı ifade ediliyor. 39 kişinin işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

ETİKETLER

ışidısisgözaltı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24