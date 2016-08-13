İstanbul'da IŞİD operasyonu; 43 gözaltı

İstanbul'da bugün sabah düzenlenen ve 43 kişinin gözaltına alındığı terör operasyonunun detayları ortaya çıktı. Gözaltındaki Suriye uyruklu 4 şüphelinin IŞİD'de eleman temin ettiği belirtiliyor.

İstanbul'da sabah erken saatlerde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 43 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından özel harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriyeli 4 kişinin IŞİD'e eleman temin ettiği belirtiliyor.

DHA'nın haberine göre, 13'ü çocuk 39 kişinin ise Türki Cumhuriyetlerinden sığınma talebiyle geldiği öğrenildi. 4 IŞİD'linin bu kişileri devşirmeye çalıştığı ifade ediliyor. 39 kişinin işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.