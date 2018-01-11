İstanbul'da IŞİD operasyonu; 42 gözaltı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin destek verdiği operasyon kapsamında Başakşehir, Zeytinburnu, Bahçelievler, Sultangazi, Pendik, Kağıthane ve Fatih ilçelerinde gece saatlerinde toplam 12 adrese operasyon yapıldı, 42 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin geçmiş dönemde çatışma bölgeleriyle bağlantılı ve İstanbul'da eylem arayışında olan kişiler olduğunu öne sürüldü. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi.